Yüzüne taktığı maskeyle basına açıklamalarda bulunan Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, ana kara ile Hong Kong arasındaki hızlı tren ve feribot seferlerinin 30 Ocak itibarıyla askıya alınacağını duyurdu.

Kişisel seyahat izinlerinin de askıya alınabileceğini vurgulayan Lam, Çin'e yapılacak uçuşların yarı yarıya azaltıldığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Virüs dolayısıyla şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 106 olarak duyuruldu.