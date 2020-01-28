Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Kamu Sağlığı Bakanlığı Müsteşarı Sukhum Kanchanapimai, ülkeye seyahat eden 5'i Hubey eyaletinden aynı aileden 6 Çin vatandaşında yeni tip koronavirüse rastlandığını belirtti.

Sağlık yetkililerince, yaşları 6 ile 60 yaş arasındaki 6 Çinli turistin her birine iki kez yapılan virüse iliş kin test sonuçlarının pozitif çıktığını aktaran Sukhum, böylece ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 14'e çıktığını kaydetti.

Söz konusu 6 kişinin, Nonthaburi şehrindeki Bamrasnaradura Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsünde tedavi gördüğünü ifade eden Sukhum, virüsten etkilenen toplam 14 hastadan 5'inin tedavisinin ardından taburcu olduğunu, diğer 9'unun ise hastanedeki tedavisinin sürdüğünü dile getirdi.

Çin'de "Vuhan virüsü" nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetmişti

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kan ada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i bulmuştu.

Kaynak: AA