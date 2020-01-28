Yerel medyadaki habere göre, Filipinler Göçmenlik Bürosundan yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs vakasına rastlanmadığı ancak virüsün yayılmasının önlenmesi noktasında bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu önlemler kapsamında ülke ye gelen Çinli grup turlarına sınırda verilen vize alma hizmetinin geçici durdurulacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, büyük kısmı Çinli olmak üzere yabancı çalışanları bulunan online kumar oynatılan sitelere, yeni gelen çalışanları ve vaka tespit edilen ülkelerden dönenleri 10 gün karantinaya alması talimatı verildiği kaydedildi.

"Vuhan Virüsü"

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal'de de vakalar doğrulanmıştı.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.