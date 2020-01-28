İzlanda'da yanardağ alarmı
Ada ülkesi İzlanda'da yanardağ tehlikesi paniğe yol açtı. Yetkililer, Mavi Göl yakınlarında meydana gelen küçük çaplı depremler nedeniyle volkanik hareketlilik tehlikesi olduğunu açıkladı.
İzlanda'nın Mavi göl bölgesinde, meydana gelen depremler nedeniyle volkanik hareketlilik tehlikesi olduğu belirtildi.
Yaklaşık bir haftadır Mavi göl yakınlarındaki Grindavik şehri depremlerle sarsıldı.
Depremin, Thorbjorn yanardağını faaliyete geçirebileceği endişesi ortaya çıktı.
Yetkililer alarm durumuna geçti.
Volkanik hareketliliğin artması üzerine alarm seviyesi sarıya yükseltildi.
Bölge halkının endişeli bekleyişi sürüyor.
Volkanik patlama durumunda bölgedeki yaklaşık 5 bin kişinin tahliye edilmesi öngörülüyor.
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bilinen son patlama yaklaşık 800 yıl önceydi.
2010 yılında İzlanda'daki Eyyafyallayökul yanardağı patlaması sonucu gökyüzü kül bulutu ve dumanla kaplanmış, Avrupa'daki uçuşlar bir süreliğine durdurulmuştu.