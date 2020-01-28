Açıklamada, koronavirüsün kuluçka döneminde olabileceği ihtimaliyle söz konusu askerlerin evlerinde veya bağlı olduğu üslerde karantina altına alındığı ifade edildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Choi Hyun-soo, askeriyede şu ana kadar şüpheli vaka görülmediğini ancak önlem olarak çeşitli adımlar atıldığını söyledi.

Choi, yetkililerin askerlere dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunduğunu söyledi.

4 kişide yeni tip koronavirüsün tespit edildiği ülkede, askerlerden ateş veya öksürme gibi belirtiler gösterdiklerinde yetkililere haber vermeleri istendi.

Güney Kore'de yaklaşık 100 askeri hekim ve asker, ülke genelindeki liman ve havalimanlarında kurulan kontrol noktalarında ülkeye gelenlerin ateşini ölçüyor ve karantina çalışmalarını yürütüyor.

Sağlık Bakanı Park Neung-hoo başkanlığında dün toplanan acil durum komitesi, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) yarattığı tehlikeye karşı alarm düzeyinin en yüksek 4'üncü seviye olan "sarı" dan 3'üncü seviye olan "turuncuya" yükseltilmesine karar vermişti. Turuncu alarm, bir bulaşıcı hastalığın ülkedeki kısmi yayılma durumuna işaret ediyor.