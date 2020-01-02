Afrika ülkesi Libya, zengin petrol ve doğal gaz rezervleri ile biliniyor. Geniş bir yüzölçüme sahip ülkenin büyük çoğunluğu çöl.

Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu Akdeniz kısındaki başkent Trablus, Bingazi ve Misrata gibi şehirlerde yaşıyor.

Ülkenin en önemli gelir kaynağı ise ihraç ettiği petrol ve doğal gaz.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üyesi olan Libya, dünyada keşfedilmiş petrol rezervlerinin yüzde 4,1'ine ev sahipliği yapıyor.

Petrol üretimi son yıllarda ülkede yaşanan çatışmalardan dolayı bir hayli düşüş göstermiş olsa da OPEC verilerine göre ülkenin petrol üretimi günlük 1,2 milyon varil civarında.

Petrolden sonra keşfedilen doğalgazda da Libya önemli bir konuma sahip. Öyle ki Libya, Afrika'da keşfedilmiş en büyük doğal gaz rezervine sahip ülke.

Ülke petrolünün büyük çoğunluğu "Petrol Hilali" olarak adlandırılan bölgeden çıkartılıyor.

Bu bölge ise ülkenin doğusundaki milis güçlerin lideri Halife Hafter tarafından 2016 yılından beri kontrol altında tutuluyor.

Kaynak: TRT Haber, AA

Grafik: Şeyma Özkaynak