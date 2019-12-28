Halife Hafter, liderlik ettiği gruba "Libya Ulusal Ordusu" ismini veriyor ancak bu isim gerçeği yansıtmıyor.

Trablus'taki meşru hükümete karşı savaşan Hafter güçleri çok parçalı bir yapıya sahip.

Hafter'in saflarında Kaddafi'nin kurduğu halk komitelerinden radikal gruplara; Sudan'da karanlık bir sicile sahip Cancavid milislerinden Çad'daki isyancılara;

Rus paralı askerlerinden Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'dan gelen subaylara kadar geniş bir yelpaze yer alıyor.

30 bin kişilik milis gücü var

Darbeci generalin 7 bini askeri eğitim almış, 30 bin kişilik milis gücü bulunuyor.

Sayıca en kalabalık olan ve en iyi silahlandırılan ise 106. Tugay. Bu tugay, Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter tarafından komuta ediliyor.

Darbeci general, 2014'ten bu yana Kaddafi döneminin pek çok komutanını da yeniden göreve çağırdı.

Sahvat Birlikleri de Hafter safında

Kaddafi döneminde halk komiteleri şeklinde örgütlenen "Sahvat Birlikleri" adlı silahlı gruplar da Hafter'in saflarında.

Bu gruplar, Hafter, Bingazi'yi kuşattığında saf değiştirerek dengeleri değiştirmişti.

Şimdi ise Trablus Uluslararası Havaalanı çevresinde konuşlanmış haldeler.

Hafter kabilesi

Ülkenin doğusundaki bazı kabileler de Hafter ile iş birliği yapıyor.

Bu kabilelerin başında ise darbeci generalin de mensubu olduğu Hafter kabilesi var.

Hafter kabilesi, Sirte, Terhune ve Ecdebiye kentlerinde etkin vaziyette.

Darbeci generale bağlı milisler, kendilerine karşı çıkan kabileleri kanlı biçimde cezalandırıyor.

Yabancı paralı askerler bölgede

Hafter'in kontrol ettiği alanlar genişledikçe, elindeki güçler yetersiz kaldı. O da çareyi yabancı paralı savaşçıları Libya'ya getirmekte buldu.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, binlerce Çadlı isyancı ve Darfur'da katliamlara imza atan Sudanlı Cancavid militanı Hafter güçlerinin arasında.

Rus güvenlik şirketi Wagner de Hafter'e destek sağlıyor. Wagner, paralı askerler arasında Libya'ya müdahalesi en çok tartışılan grup konumunda.

Şirket, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden Yevgeny Prigozhin'e ait.

Wagner'in Libya'da binin üzerinde savaşçısı olduğu tahmin ediliyor.

Ayrıca grubun, Libya'ya 25 Rus pilot getirdiği ve bu pilotların Libya semalarında göreve çıktıkları iddia ediliyor.

Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa ise silah ve teçhizat yardımında bulunuyor.

Bu ülkelerden gelen subayların Hafter güçlerine danışmanlık yaptığı da biliniyor.

Radikal gruplar

Halife Hafter'in sözde ordusunun içinde radikal gruplara mensup militanlar da var.

Selefi akımlara bağlı bu gruplar, Suudi Arabistan'ın Hafter'e verdiği destekten ötürü darbeci generalin saflarında çarpışıyor.

Kaynak: TRT Haber