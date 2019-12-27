Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getirmişti: Wagner nedir, nasıl ortaya çıktı?27 Aralık 2019 Cuma 18:00 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 18:01
Libya’da darbeci Hafter güçlerine destek veren Rus paralı asker şirketi Wagner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tunus ziyaretinde yaptığı eleştiri ile gündeme geldi. Moskova'nın varlığını reddettiği Wagner ile ilgili detayları anlattık.
"Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şirketi bu sözlerle gündeme taşıdı.
Libya'daki iç savaşın dışarıdan körüklendiğini vurguladı.
Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümete savaş açan darbeci Hafter güçleri, pek çok ülkeden açık ve örtülü destek alıyor.
Hafter'e destek verenlerin paravan gibi kullandığı Wagner isimli Rus paralı asker oluşumu da onlardan biri.
Wagner nasıl ortaya çıktı?
2 binin üzerinde paralı askeri olduğu tahmin edilen Wagner, özel savunma şirketi olarak kuruldu.
İlk kez Rusya’nın 2014’te Kırım’ı yasa dışı ilhak sürecinde sahneye çıktılar.
Kırım'daki askeri tesislerin ele geçirilmesini sağlayan şirket, daha sonra Ukrayna’da Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçılara askeri destek verdi.
Rusya’nın Suriye’deki iç savaşa müdahil olması ile şirket, Rusya için daha da kritik bir rol oynar hale geldi.
Nerelerde faaliyet yürütüyorlar
Wagner şirketi 10'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor.
Sudan, Madagaskar, Orta Afrika Cumhuriyeti, Suriye, Libya ve Venezuela bunlardan bazıları.
Faaliyet alanları neresi?
Gittikleri ülkelerde enerji noktalarını da koruyan Wagner, ayrıca destek verilen yerel unsurlara savaş eğitimi veriyor.
Şirketin Kremlin'in talimatıyla özel askeri operasyonlar düzenlediği de iddialar arasında.
Neden gizliler?
Rusya şimdiye kadar Wagner’in varlığını kabul etmedi.
Ancak şirketin Rusya’nın çıkarlarının bulunduğu çatışma noktalarında operasyonel güç olarak kullanılması dikkat çekiyor.
Moskava'nın Wagner’i kullanarak ihtilaflı bölgelere resmi olarak asker göndermeden operasyon yürütmeyi amaçladığı ifade ediliyor..
Kaynak: TRT Haber