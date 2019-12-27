"Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şirketi bu sözlerle gündeme taşıdı.

Libya'daki iç savaşın dışarıdan körüklendiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümete savaş açan darbeci Hafter güçleri, pek çok ülkeden açık ve örtülü destek alıyor.

Hafter'e destek verenlerin paravan gibi kullandığı Wagner isimli Rus paralı asker oluşumu da onlardan biri.

Wagner nasıl ortaya çıktı?

2 binin üzerinde paralı askeri olduğu tahmin edilen Wagner, özel savunma şirketi olarak kuruldu.

İlk kez Rusya’nın 2014’te Kırım’ı yasa dışı ilhak sürecinde sahneye çıktılar.

[Grafik: TRT Haber]

Kırım'daki askeri tesislerin ele geçirilmesini sağlayan şirket, daha sonra Ukrayna’da Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçılara askeri destek verdi.

Rusya’nın Suriye’deki iç savaşa müdahil olması ile şirket, Rusya için daha da kritik bir rol oynar hale geldi.

Nerelerde faaliyet yürütüyorlar

Wagner şirketi 10'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Sudan, Madagaskar, Orta Afrika Cumhuriyeti, Suriye, Libya ve Venezuela bunlardan bazıları.

[Grafik: TRT Haber]

Faaliyet alanları neresi?

Gittikleri ülkelerde enerji noktalarını da koruyan Wagner, ayrıca destek verilen yerel unsurlara savaş eğitimi veriyor.

Şirketin Kremlin'in talimatıyla özel askeri operasyonlar düzenlediği de iddialar arasında.

[Grafik: TRT Haber]

Neden gizliler?

Rusya şimdiye kadar Wagner’in varlığını kabul etmedi.

Ancak şirketin Rusya’nın çıkarlarının bulunduğu çatışma noktalarında operasyonel güç olarak kullanılması dikkat çekiyor.

Moskava'nın Wagner’i kullanarak ihtilaflı bölgelere resmi olarak asker göndermeden operasyon yürütmeyi amaçladığı ifade ediliyor..

Kaynak: TRT Haber