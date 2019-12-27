Dünya
Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı27 Aralık 2019 Cuma 13:12 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 13:14
Afganistan'ın Uruzgan vilayetindeki bombalı saldırı sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Uruzgan Vali Yardımcısı Sayed Nasır Sadat, yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın Trinkot şehrinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Patlamada 3 kişinin yaralandığını ifade eden Sadat, yaralıların arasında Uruzgan sağlık il müdürünün de bulunduğunu belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA