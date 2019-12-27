Dünya

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi: Ülke, hükümet boşluğunu daha fazla kaldıramaz

27 Aralık 2019 Cuma 12:12 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 12:15

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, ülkenin hükümet boşluğunu daha fazla kaldıramayacağını belirterek, Habib el-Cemli tarafından oluşturulacak kabineye güvenoyu verilmesi çağrısında bulundu.