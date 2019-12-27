Olay, geçen cuma Hindistan’ın Meerut şehrinde, ağırlıklı olarak Müslüman nüfusun yaşadığı Lisari Gate bölgesinde meydana geldi.

Vatandaşlık Yasası'nı protesto eden 5 Müslüman'ın güvenlik güçlerince öldürüldüğü bölgede, protestolara karşı bölgeye gönderilen Hint polisinin, aynı gün güvenlik kameralarını kırma görüntüleri ortaya çıktı.

Bölgeye çok sayıda polis gücünün gönderildiğini söyleyen Lisari Gate sakinleri, cuma namazı sonrası Müslümanlara biber gazı ve coplarla saldırıldığını bildirdi.

Vatandaşlık Yasası'na tepkiler sürüyor

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı gösteriler ülke çapında devam ediyor.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip 2'nci ülke olan Hindistan'da 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Reuters, AA

