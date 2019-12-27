Dünya

Ermenistan'da bebek mafyası skandalı

27 Aralık 2019 Cuma 13:16 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 13:20

Ermenistan'da, yıllarca bebekleri annelerinden kopararak başkalarına satan suç şebekesi ülke gündemine yerleşti. Aralarında doktorlar, yetimhane yöneticileri, polis ve üst düzey devlet görevlilerinin de olduğu birçok kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: Reuters]