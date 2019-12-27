Ermenistan'da bebek mafyası skandalı27 Aralık 2019 Cuma 13:16 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 13:20
Ermenistan'da, yıllarca bebekleri annelerinden kopararak başkalarına satan suç şebekesi ülke gündemine yerleşti. Aralarında doktorlar, yetimhane yöneticileri, polis ve üst düzey devlet görevlilerinin de olduğu birçok kişi gözaltına alındı.
Suzan Patvakanyan, 20 yıl önce, evlilik dışı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
Doktorlar, 16 yaşındaki kadını bebeğin babasını polise vermekle tehdit etti.
Zorla imzalatılan boş bir belge ile bebek anneden koparıldı.
Patvakanyan, 3 gün sonra, kızını geri almak için hastaneye gitti.
Ancak bebeğin başka şehirdeki bir yetimhaneye gönderildiği söylendi.
Orada da bebeğini bulamayan genç kadın, yıllar sonra hastanenin bebeği başka bir aileye sattığını öğrendi.
Bu olay, Ermenistan'daki "bebek mafyası"nın deşifre olmasına yardımcı oldu.
Doğum uzmanı doktor Razmik Abramyan ve yetimhane yöneticileri gözaltına alındı.
Olay açıklığa kavuşana kadar evlat edinme süreçlerinin askıya alındığı belirtildi.
Bebekleri kaçıran şebeke içinde, polis ve üst düzey devlet yetkililerinin de olduğu iddia ediliyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 2017 tarihli raporunda, binlerce Ermeni çocuğun, engelli ya da yoksul oldukları gerekçesiyle ailelerinden koparıldığı belirtiliyor.
Kaynak: TRT Haber