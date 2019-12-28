Dünya
Afganistan'da karakola bombalı saldırı: 10 ölü28 Aralık 2019 Cumartesi 11:20 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 11:24
Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesindeki askeri karakola yönelik düzenlediği bombalı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, militanların, Sangin ilçesindeki karakolun yakınına yerleştirilen bombayı, uzaktan kumandayla patlattığını belirtti.
Saldırıda 10 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 4 askerin de yaralandığını söyledi.
Zuvak, saldırının ardından militanlarla askerler arasında çatışma çıktığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 26 askerin öldüğü iddia edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan taliban patlama sangin Helmand