Dünya
Hawaii'de kaybolan tur helikopterinin enkazı bulundu28 Aralık 2019 Cumartesi 11:38 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 11:46
Hawaii'de dün kaybolan tur helikopterinin enkazı ve içindeki 6 kişinin cesetleri bulundu.
[Fotoğraf: AP]
Yetkililer, dün Kauai Adası'nın Na Pali sahili turuna çıktığı sırada kaybolan helikopterin adadaki bir dağın zirvesine düştüğünü açıkladı.
Enkazın ve helikopterdeki 6 kişinin cesetlerinin bulunduğu, bir diğer yolcuyu arama çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak sabah saatlerinde sürdürülmesinin planlandığı belirtildi.
Sahil Güvenlik, kurbanlardan 2'sinin çocuk olduğunun sanıldığını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler: Hawaii