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Cezayir'de camiler koronavirüs nedeniyle kapatıldı
[Fotoğraf: AFP]
Cezayir'de camilerin koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ikinci bir bilgilendirmeye kadar kapalı tutulacağı bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Din İşleri Bakanlığından geldi.
Bakanlık, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülkedeki camilerin ikinci bir bilgilendirmeye kadar kapalı tutulacağını duyurdu.
Cezayir'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, toplam vaka sayısının ise 60'a çıktığı bildirilmişti.
Geçtiğimiz gün açıklama yapan Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad, Avrupa'ya düzenlenen uçak ve gemi seferlerinin durdurulduğunu açıklamıştı.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 12:38
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