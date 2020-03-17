Konuya ilişkin açıklamayı Başbakanlık Müsteşarı Michal Dworczyk yaptı.

Dworczyk, 10 Mart'ta yapılan ve 24 bakandan 9'unun katılmadığı son kabine toplantısında yer alanlara Covid-19 testinin yapılacağını belirtti.

Başbakan Mateusz Morawiecki ile Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski'nin söz konusu toplantıda yer almadığını ifade eden Dworczyk, test sonuçlarının bugün çıkmasının beklendiğini ve bakanların karantinada tutulduğunu söyledi.

Açıklanan son rakamlara göre Polonya'da 4 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 177 olarak kaydedildi.