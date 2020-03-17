ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NIAID) yapılan açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen aşı deneye katılan gönüllüye ilk test uygulandı.

Koronavirüse karşı geliştirilen aşıyı test eden ilk çalışma Seattle'da bulunan Kaiser Permanente Washington Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirildi.

Aşı 43 yaşındaki gönüllü Jennifer Haller’e uygulandı.

Haller, “Herke kendisini çaresiz hissediyor. Bu benim için çocuklarım ve diğer insanlar için iyi bir şey yapabilmem adına kolay kolay ele geçirilemeyecek bir fırsat” ifadelerini kullandı.

Ulusal Sağlık Enstitülerinden (NIH) tarafından yapılan açıklamada, “Açık klinik çalışma, yaklaşık 6 hafta boyunca 18 ila 55 yaş arası 45 sağlıklı yetişkin gönüllünün katılımını içerecektir. İlk katılımcı deneysel aşı dozunu aldı” denildi.

Gönüllülerin aşının etkili ve güvenli olup olmadığını belirlemek için farklı aşamalardan geçmeleri gerekecek.

ABD'li yetkililer, eğer her şey plana göre giderse, aşının bir veya bir buçuk yıl içinde hazır olacağını belirtiyor.

Aşı NIH bilim adamları ve modern biyoteknoloji şirketi tarafından geliştirildi. Salgınlara Karşı Hazırlık Koalisyonu (CEPI) ise testin uygulanması için fon sağladı.