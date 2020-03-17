KKTC'de daha önce 4 turist ve 2 KKTC vatandaşında Covid-19 tespit edilmişti.

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 13 yeni Covid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.

Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 48'e yükseldi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 174'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 182 bini aşmış durumda.