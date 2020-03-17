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KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 7'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan bir Alman turistte koronavirüs (Covid-19) görüldüğünü ve toplam vaka sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.
KKTC'de daha önce 4 turist ve 2 KKTC vatandaşında Covid-19 tespit edilmişti.
Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 13 yeni Covid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.
Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 48'e yükseldi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 174'e yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 182 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 10:05
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