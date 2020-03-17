Köln Belediyesinden yapılan açıklamada , belediye çalışanına pazar günü yapılan test sonucunun pozitif çıkması sonucu, Başkanın evinde kendisini karantina altına aldığını duyurdu.

Köln şehri Korona Kriz Komisyonu Başkanlığınıda yürüten Reker'in çalışmayı evden yürüteceği bildirildi.

Almanya'nın Köln kentinde 3'ü ağır 244 kişide Koronavirüs tespit edildi.