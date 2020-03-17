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Köln Belediye Başkanı Reker karantinada
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'nın Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, bir çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu evinde karantina altına alındı.
Köln Belediyesinden yapılan açıklamada , belediye çalışanına pazar günü yapılan test sonucunun pozitif çıkması sonucu, Başkanın evinde kendisini karantina altına aldığını duyurdu.
Köln şehri Korona Kriz Komisyonu Başkanlığınıda yürüten Reker'in çalışmayı evden yürüteceği bildirildi.
Almanya'nın Köln kentinde 3'ü ağır 244 kişide Koronavirüs tespit edildi.
Etiketler: Köln karantina belediye başkanıSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 10:15
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