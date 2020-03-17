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Tayland'da bombalı saldırı: En az 20 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tayland'ın güneyindeki sınır kenti Yala'da, bir kamu binasının bombalı saldırıya uğraması sonucu en az 20 kişi yaralandı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Albay Pramote Prom-in, saldırıda el bombası ve bomba yüklü araç kullanıldığını belirtti.
Pramote, yüzlerce kişiye koronavirüs bilgilendirmesi yapıldığı sırada bombalı saldırının gerçekleştiği bilgisini paylaştı.
Saldırıyı herhangi bir örgüt üstlenmezken, 1'i ağır yaralı olmak üzere, toplam 20 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Etiketler: Tayland bombalı saldırı yalaSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 10:30
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