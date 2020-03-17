Konuya ilişkin açıklama yapan Albay Pramote Prom-in, saldırıda el bombası ve bomba yüklü araç kullanıldığını belirtti.

Pramote, yüzlerce kişiye koronavirüs bilgilendirmesi yapıldığı sırada bombalı saldırının gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Saldırıyı herhangi bir örgüt üstlenmezken, 1'i ağır yaralı olmak üzere, toplam 20 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.