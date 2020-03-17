Mehr Haber Ajansına bakın üst düzey Yargı Erki Yetkilisi Rıza Mesudifer, Kovid-19 tedbirlerine uyulmaması ve hastalığın yetkililerinin gizlenmesine halk sağlığına yönelik tehdit eylemi olarak kabul edileceğini belirtti.

Mesudifer, "Sergi, festival, alışveriş merkezi gibi kalabalık ortamlardan sorumlu kişiler, Sağlık Bakanlığı'nda uyarılarını göz ardı edip gerekli şartların almazsa halk sağ tehdit tehdit etmekle suçlanacak ve Ceza Kanunu'nun 688'inci maddesine göre 1 bir yıla kadar hapisle cezalandırılacaklar. " ifadelerini kullandı.

Mesudifer, söz konusu karantina ya da sağlık merkezlerine başvurmaya yönelik de söz konusu yasa gereği cezalandırılacağını sözlerine ekledi.

853 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı kaybı 853'e, vaka sayısı da 14 bin 991'e yükselmişti.

Salgınla mücadele bölümünde büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak için kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti. Sergi, festival, türbeler, müzeler, tarihi mekanlar da kapatılmıştı.