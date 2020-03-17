BAE merkezli Ulusal gazetesinin haberine göre, BAE, koruyucu eldiven, cerrahi maskeler ve koruyucu tıbbi amaçlı gibi İran'da ihtiyaç duyulan 32 ton tıbbi yardım malzemesi taşıyan iki uçağı İran'a gönderildi.

Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua da sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yağtığı açıklamada, Çin'den gönderilen iki ton ağırlığındaki beşinci yardım paketinin de İran'a ulaştığını belirtti.

Büyükelçi, Çin'in Şangay kentinden 220 bin maske, 500 bin eldiven ve 5 bin koronavirüs teşhis kitinin İran'a ihtiyacını aktardı.

Çin'den geçen haftalarda da 2 milyon 400 bin koruyucu maske, 230 bin koronavirüs teşhis kiti, 130 bin koruyucu elbise, 120 solunum cihazı ve 50 koli antiviral ilaç gibi tıbbi yardım malzemesi 8 uçakla İran'a getirilmişti.

Zarif, dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırmıştı

Muhammed Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, "ACİL" başlığıyla geçen hafta Twitter'dan paylaşarak, tüm dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırmıştı.

Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres için gereken, uluslararası kuruluşların liderlerine ve diğer değerlendirmeleri bakanlıklar hitaben yazdığı mektupta, koronavirüsle mücadele için ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması istemişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Zarif'in koronavirüs salgınıyla mücadele için yardım çağrılarına neden ülkeden yanıt geldiğini açıklamıştı.

Musevi, "Çin, Türkiye, BAE, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Japonya, Katar, Azerbaycan ve Rusya'dan tıbbi malzeme ve nakdi yardımlar içindir. İran hükümeti ve halkı, kara gün dostlarını asla unutmaz." ifadelerini kullanmıştı.

Muhammed bin Zayid Al Nahyan da önceki gün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Can kaybı 853'e yükseldi

İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere y ayılmıştı.

Ülkede, yeni ipucu koronavirüse yakalananların sayısı 15 bine yaklaşırken, can kaybının 853'e yükseldiği açıklanmıştı. Yeni tip koronavirüs tespit edilenlerden 4 bin 996'u ise iyileşerek taburcu edildi.

