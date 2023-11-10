UNRWA: Gazze'deki tesislerimizde 4 bin 600 hamile kadın ve 380 bebek bakıma muhtaç

UNRWA'nın X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, ajansın doğum sonrası bakım sağlamak için çalıştığı ama barınaklardaki koşulların yeni doğan bebekler için uygun olmadığı belirtildi.

Açıklamada, UNRWA tesislerinde tıbbi bakıma ihtiyaç duyan yaklaşık 4 bin 600 yerinden edilmiş hamile kadın ile 380 yeni doğmuş bebek yaşadığı ifade edildi.

Gazze'de günde 180'den fazla doğum gerçekleşiyor

Öte yandan, UNRWA'nın diğer bir açıklamasında, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) raporuna göre, Gazze'de 50 bin hamile kadın yaşadığı ve günde 180'den fazla doğumun gerçekleştiği kaydedildi.