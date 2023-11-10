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Dünya
AA 10.11.2023 00:46

Terör örgütü yandaşları, 'Atatürk' filmi üzerinden provokasyon yaptı

İsveç'te terör örgütü PKK yandaşları, bugün vizyona girecek 'Atatürk' filmi üzerinden provokasyon yaptı. Terör örgütü yandaşları, Atatürk'e hakaret içeren afişler hazırlayarak, gösterimin yapılacağı sinema yakınındaki otobüs durağı ve elektrik direklerine astı.

Terör örgütü yandaşları, 'Atatürk' filmi üzerinden provokasyon yaptı
[Fotograf: AA]

Terör örgütü yandaşları, Atatürk'e hakaret afişlerini asarken görüntü kaydı yaparak ve terör propagandası unsurlarını da ekleyerek sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

Terör örgütünün Atatürk'e hakaret afişlerinin çevredeki Türkler tarafından fark edilerek kaldırıldığı öğrenildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından Milli Mücadele'ye giden hikayesini anlatan, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı "Atatürk" filmi 10 Kasım'da Stockholm ve İsveç'in birçok şehrinde vizyona girecek. Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı filmde, Atatürk'ün yetim bir çocukken nasıl bir kahramana dönüştüğü, hangi özelliklerinin onu bir lider haline getirdiği gözler önüne seriliyor.

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İsveç Mustafa Kemal Atatürk PKK/YPG
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