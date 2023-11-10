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Dünya
TRT HABER, İHA 10.11.2023 00:26

Biden’ın konuşması "Gazze’de ateşkes” çağrısı ile kesildi

ABD Başkanı Joe Biden’ın bir otomobil fabrikasında yaptığı konuşma, katılımcılar arasında bulunan bir kişinin `Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor` diye bağırması ile kesildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürerken, ABD Başkanı Joe Biden’ın Orta Doğu politikasına yönelik protestolar devam ediyor.

ABD’nin Illinois eyaletinde yer alan Belvidere kentindeki bir otomobil fabrikasında Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikası üyesi olan işçilere hitap eden ABD Başkanı Joe Biden’ın konuşması, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısı yapan bir protestocu tarafından kesildi.

Biden kürsüde konuştuğu sırada katılımcılar arasında bulunan bir kişi, "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmanız gerekiyor" diye bağırdı.

Biden, protestocunun çağrısına yanıt vermezken, "Bırakın, sorun değil" dedi.

Protestocu ise olayın ardından salondan çıkarıldı.

Biden "neyse" diyerek konuşmasına devam etti.

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Joe Biden ABD İsrail Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti
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Biden’ın konuşması "Gazze’de ateşkes” çağrısı ile kesildi
Biden’ın konuşması "Gazze’de ateşkes” çağrısı ile kesildi
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