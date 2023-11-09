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Dünya
TRT Haber 09.11.2023 23:33

Halid bin El Velid Camii bombalandı

İsrail, Gazze Şeridi'nde ibadethaneleri hedef almaya sürdürüyor. Han Yunus'ta bulunan Halid bin El Velid camiinin vurulma anına ait görüntüler İsrail şiddetinin sınır tanımayan yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

İsrail ordusunun, bölgedeki Halid bin el Velid Camiini vurduğu anlara ait cep telefonu ile kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Caminin vurulma görüntüsü, İsrail'in hedef ayırmaksızın yaptığı katliamı bir kez daha ortaya koydu.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 59 cami yıkıldı.

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