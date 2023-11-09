Halid bin El Velid Camii bombalandı

İsrail ordusunun, bölgedeki Halid bin el Velid Camiini vurduğu anlara ait cep telefonu ile kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Caminin vurulma görüntüsü, İsrail'in hedef ayırmaksızın yaptığı katliamı bir kez daha ortaya koydu.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında 59 cami yıkıldı.