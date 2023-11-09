Parçalı Bulutlu 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 09.11.2023 23:10

İsrail'e yeşil sahada tepki

Filistin'e yönelik soykırım girişimini sürdüren İsrail'e bu kez yeşil sahadan tepki geldi. Kopenhag-Manchester United arasında oynanan şampiyonlar ligi karşılaşmasında bir taraftar sahaya indi, Filistin bayrağı açtı.

Gazze'de bir ayı aşkın süredir katliam üzerine katliam yapan İsrail'e tepki bu kez yeşil sahadan geldi.

Kopenhag - Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında bir taraftar sahaya girdi.

Elinde Filistin bayrağıyla metrelerce koştu, İsrail'in katliamlarına tepki gösterdi.

Filistin bayrağının üzerinde "Gazze'de çocukları öldürmeyi durdurun" ve "Birlikte duralım" mesajı yer alıyordu.

Protestocu taraftar, mesajın yer aldığı bayrağı tribünlere ve kameralara gösterdi. Ardından görevliler tarafından sahadan çıkarıldı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail UEFA Filistin Devleti
Sıradaki Haber
İsrail'e göre Beyaz Saray'ın "insani ara" açıklamasında yeni bir durum yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:21
İstanbul'daki 8 belediye maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
23:23
Ara tatil için güvenilir çocuk oyun uygulamaları TRT Çocuk'tan
22:19
İsrail'e göre Beyaz Saray'ın "insani ara" açıklamasında yeni bir durum yok
22:18
Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım için deniz yolu ulaşım araçları sözü
22:16
Tunus’ta, İsrail’e destek veren ülkelerin büyükelçilerinin sınır dışı edilmesi çağrısı
22:15
Gazze'deki hükümetten "çok geç olmadan bölgeyi kurtarın" çağrısı
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili
FOTO FOKUS
İsrail'e yeşil sahada tepki
İsrail'e yeşil sahada tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ