İsrail'e yeşil sahada tepki

Gazze'de bir ayı aşkın süredir katliam üzerine katliam yapan İsrail'e tepki bu kez yeşil sahadan geldi.

Kopenhag - Manchester United UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü hafta maçında bir taraftar sahaya girdi.

Elinde Filistin bayrağıyla metrelerce koştu, İsrail'in katliamlarına tepki gösterdi.



Filistin bayrağının üzerinde "Gazze'de çocukları öldürmeyi durdurun" ve "Birlikte duralım" mesajı yer alıyordu.

Protestocu taraftar, mesajın yer aldığı bayrağı tribünlere ve kameralara gösterdi. Ardından görevliler tarafından sahadan çıkarıldı.