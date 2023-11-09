Tunus’ta, İsrail’e destek veren ülkelerin büyükelçilerinin sınır dışı edilmesi çağrısı

Filistin Direnişini Destekleme Komitesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına destek veren ülkelerin Tunus Büyükelçilerinin sınır dışı edilmesi için baskıları arttırmamız gerekiyor. Halkımızı, Siyonist yapıyı destekleyen ülkelerin büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine destek için bu ülkelerin Tunus’taki Büyükelçilikleri önünde protesto eylemi düzenlemeye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Tunus’taki tüm STK, siyasi oluşum ve halkın destek verdiği İsrail’i protesto eylemlerine mümkün olduğunca yüksek katılım sağlanması gerektiği belirtilen açıklamada, gösteriler ile beraber İsrail ürünlerinin her alanda boykot edilmesinin önemi vurgulandı.

Açıklamada, 11 Ekim’de düzenlenecek Filistin’e destek gösterilerine katılım çağrısı yapıldı.