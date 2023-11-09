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Dünya
AA 09.11.2023 22:16

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım için deniz yolu ulaşım araçları sözü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın, Gazze'ye insani yardım için deniz koridoru açılması halinde deniz yolu ulaşım araçlarını temin edebileceğini duyurdu.

Yunanistan'dan Gazze'ye insani yardım için deniz yolu ulaşım araçları sözü

Miçotakis, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans"ta yaptığı konuşmada, bölgede son günlerde tırmanan gerginliğin kendisini endişelendirdiğini ifade etti.

Yunanistan'ın askeri bir uçakla Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'ın El Ariş Havallimanına 6 Kasım'da insani yardım gönderdiğini hatırlatan Miçotakis, ülkesinin Sina Yarımadasına yakın olması dolayısıyla Gazze'ye güneyden gidecek insani yardım için desteğe hazır olduğunu belirtti.

Miçotakis, "Güney Kıbrıs'la da bir denizyolu oluşturmak üzere görüştük. (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos) Hristodulidis'in Gazze'ye daha çok insani yardım göndermeye yönelik söylediklerini tamamen destekliyoruz. Bu miktarda yardımı ancak bir gemi taşıyabilir" dedi.

En zor boyutun güney Gazze'ye uygun bir yol belirlenmesi, gerekli liman altyapısının hazırlanması ve bu yolun güvenliğinin sağlanması olacağını ifade eden Miçotakis, bunun için tüm ilgili tarafların işbirliği yapması gerektiğine işaret etti.

Başbakan Miçotakis, "Bu şartlar sağlanırsa Yunanistan, bu plan için deniz yolu ulaşım araçlarını temin etmeye hazırdır ve başta bölge coğrafyasını çok daha detaylı bilenler olmak üzere tüm tarafların lojistik yardımını da bekleyecektir" diye konuştu.

Filistin Devletinin kurulmasının bölgede uzun vadeli barış için ön koşul olduğunu vurgulayan Miçotakis, bu sonuca giden tek yolun da iki devletli çözüm olduğunu kaydetti.

Miçotakis-Macron görüşmesi

Konferans kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir araya gelen Miçotakis, insani deniz koridoru açılmasına ilişkin görüşlerini Macron'a da aktardı.

İkili görüşmede Gazze'deki son durumun yanı sıra Fransa-Yunanistan ikili ilişkileri de ele alındı.

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