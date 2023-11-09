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Dünya
AA 09.11.2023 23:56

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada ülkesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
[Fotograf: AA]

KKTC'nin gözlemci üye olması sebebiyle Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen 16. Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa'ya döndü.

Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, KKTC’nin haksız ambargolara karşı yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladığını ve her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türklerine destek verdiğini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerek konuşmasından gerek zirvede bizlere gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tatar, zirve sırasında EİT Genel Sekreteri Hüsrev Naziri ve Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini aktararak, zirvenin KKTC ile diğer üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi açısından verimli geçtiğini söyledi.

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