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Dünya
AA 10.11.2023 00:43

Avusturya Dışişleri Bakanı, Gazze’de insani ateşkese karşı olduğunu söyledi

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının durdurulmasına yönelik bir insani ateşkese karşı olduğunu belirterek, Hamas’ın böyle bir durumda toparlanabileceğini savundu.

Avusturya Dışişleri Bakanı, Gazze’de insani ateşkese karşı olduğunu söyledi
[Fotograf: AA]

Avusturya Ulusal Meclisinde düzenlenen Dış Politika Komisyonunda konuşan Schallenberg, 27 Ekim’de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısına Avusturya’nın ret oyu vermesini müdafaa etti.

Schallenberg, söz konusu karar tasarısında "İsrail’in kendini savunma hakkı ve Hamas’tan bahsedilmediğini", böyle bir tasarıya evet oyu vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Gazze’de insani ateşkese karşı olduğunu kaydeden Schallenberg, böyle bir durumda Hamas’ın yeniden toparlanabileceğini öne sürdü.

Schallenberg, Hamas’ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların Gazze’ye girişini sağlayan ve halihazırda uygulandığını iddia ettiği "insani duraklamaları" memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Gazze’de insani felaketin yaşanmasını önlemek için ülkesinin finansal destekte bulunacağını belirten Schallenberg, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözümle mümkün olabileceğini yineledi.

İktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Milletvekili Martin Engelberg de İsrail’in sivil nüfusa karşı sanki duyarsız davranıyormuş gibi bu hususta uyarılmasını anlamlandıramadığını belirterek, şu an için ateşkes talep etmenin uygunsuz olduğunu söyledi.

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