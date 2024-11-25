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Dünya
AA 25.11.2024 12:37

UNRWA: Gazze halkının barınacak yeri, yeterli yiyecek ve temiz suyu yok

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, barınacak yere, yeterli yiyecek ve temiz suya sahip olmadığını bildirdi.

UNRWA: Gazze halkının barınacak yeri, yeterli yiyecek ve temiz suyu yok

Ajansın Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge'nın açıklaması, UNRWA'nın X platformundaki hesabından paylaşıldı.

Wateridge, "Gazze'deki insanlar barınacak yerleri olmadan yaşıyor, yeterli yiyecek ve temiz suya erişimleri yok" ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki durumun her zamankinden daha kötü olduğunu kaydeden Wateridge, insanların bir parça ekmek için mücadele ettiğini, saldırılardan önce 16 dolar olan bir çuval unun fiyatının 200 doları geçtiğini kaydetti.

Wateridge İsrail ordusunun bombardıman ve saldırılarının aralıksız devam ettiğini, her geçen gün hatta her saat bölgedeki insanların maruz kaldığı zorlukların arttığını vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 211 Filistinli öldü, 104 bin 567 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 378'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 804 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.

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