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Dünya
AA 25.11.2024 12:29

İsrailli aşırı sağcı Bakan, Lübnan'da olası ateşkese karşı olduğunu söyledi

Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'da olası ateşkese karşı olduğunu belirterek, bunun "büyük bir hata olacağını" savundu.

İsrailli aşırı sağcı Bakan, Lübnan'da olası ateşkese karşı olduğunu söyledi

Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama yapan Ben-Gvir, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılmasına karşı olduğunu belirtti.

Ben-Gvir, Lübnan'da ateşkese varılması halinde Hizbullah'ı "ortadan kaldırmak için tarihi bir fırsatın kaçırılacağını" iddia etti.

Lübnan'da "zafer kazanıncaya kadar" saldırıların sürdürülmesini savunan Ben-Gvir, olası ateşkesin "büyük bir hata olacağını" ileri sürdü.

Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "Bu anlaşmayı durdurmak için geç değil" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti.

Biden'ın Danışmanı Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına "yakın olduklarını" belirtmişti.

İsrail basını da Tel Aviv yönetiminin Lübnan'da ateşkes taslağını "prensipte onayladığını" ancak bazı konuların henüz çözülemediğini yazmıştı.

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