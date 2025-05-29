Üniversite için ABD'yi seçen öğrenciler pişman oldu

BBC’nin edindiği resmi bir belgede, vize başvurularına yönelik sosyal medya incelemesinin artırılacağı belirtilirken, bu sürecin bir süre için tüm randevuları durduracağı ifade ediliyor.

Bu uygulama, Trump yönetiminin ABD’nin önde gelen üniversitelerini "aşırı liberal" olmakla suçlayarak başlattığı daha geniş kapsamlı bir kampanyanın parçası.

‘Keşke başka ülkelere başvursaydım’ diyen öğrenci sayısı artıyor

Bu ani değişiklikler, öğrencilere hem belirsizlik hem de hayal kırıklığı yaşatıyor. Şanghaylı 22 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi, ABD’deki prestijli Pennsylvania Üniversitesi’ne kabul almasına rağmen, "Şimdiden pişmanım" diyerek endişelerini dile getirdi. Öğrenci, “Vizem onaylansa da burada eğitimimi tamamlamadan Çin’e geri gönderilebilirim. Bu çok korkutucu,” dedi.

Trump’tan Harvard’a yönelik antisemitizm gerekçesiyle vize yasağı

Trump, Harvard Üniversitesi’ni antisemitizmle mücadele etmediği gerekçesiyle uluslararası öğrenci kaydını yasaklamaya çalıştı. Harvard, bu karara dava açtı ve geçici durdurma kararı alındı. Davayla ilgili duruşma 29 Mayıs’ta görülecek.

Hintli ve İngiliz öğrenciler de belirsizlik içinde

Hindistan’dan 24 yaşındaki Ainul Hussein, New Jersey’de bir yüksek lisans programına kabul edildi ancak vize randevularındaki gecikmeler nedeniyle eğitimini ertelemek zorunda kalırsa bursunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. "Şu anda ABD’ye uçak bileti almam gerekebilir ama vizemin durumu hâlâ belli değil," diyor.

İngiltere’den Oliver Cropley ise Kansas’ta bir yıl boyunca eğitim görmeyi planlarken, vize başvurusuna 300 sterlin ödemesine rağmen randevu alamadığını ve hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

‘Oyuna dahil edilmeyen piyonlar gibiyiz’

Harvard’da birinci yılını tamamlayan Galli öğrenci Alfred Williamson, seyahat etmekten mutlu olduğunu ancak şimdi vize hakkında hiçbir bilgi almadığını söyledi. "Kendimi değersiz hissediyorum. Beyaz Saray ile Harvard arasındaki politik savaşta birer piyon haline geldik," dedi.

1 milyondan fazla öğrenci etkilenebilir

2023-2024 döneminde ABD’deki üniversitelerde 210’dan fazla ülkeden 1.1 milyondan fazla uluslararası öğrenci eğitim alıyordu.

Bu öğrencilerden alınan yüksek harçlar, üniversitelerin bütçelerinde kritik bir yer tutuyor. Ancak Trump yönetiminin politikaları, ABD’nin cazibe merkezi olma niteliğini ciddi şekilde sarsıyor.