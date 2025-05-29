Kediler, sahiplerinin kokusunu yabancı insanlardan ayırt edebiliyor

Kedilerin güçlü koku alma duyularını başka kedileri tanımak ve iletişim kurmak için kullandıkları uzun süredir biliniyor. Ancak bu duyunun insanları da ayırt etmek için kullanılıp kullanılmadığı bugüne dek araştırılmamıştı.

Araştırma kapsamında 30 kediye üç farklı plastik tüp sunuldu: biri sahiplerinin koltuk altı, kulak arkası ve ayak parmak aralarından alınan koku örneğini, diğeri aynı cinsiyetteki yabancı bir kişinin kokusunu, üçüncüsü ise kokusuz temiz bir örnek içeriyordu.

Kediler, yabancı kişinin kokusunu içeren tüpü diğerlerinden daha uzun süre kokladı. Araştırmacılar bu bulguyu, kedilerin tanıdık ve tanımadık insanları koku yoluyla ayırt edebildiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor.

Sahibini tanıyor mu, sadece yabancıyı mı fark ediyor?

Araştırmanın başyazarı Hidehiko Uchiyama, sonuçların umut verici olsa da kedilerin bireyleri tanıyabildiği sonucuna varmak için yetersiz olduğunu vurguladı.

“Çalışmada sadece tanıdık ve tanımadık kişi kokuları kullanıldı. Kedilerin birden fazla tanıdığı kişinin kokusuna verdiği tepkilerle karşılaştırmalı davranış testlerine ihtiyaç var” dedi.

Koklama, işaretleme davranışını tetikliyor olabilir

Kediler, kokladıktan sonra sıkça tüplere yüzlerini sürttü. Bu davranış, kedilerde genellikle kendi kokularını bırakmak için kullanılıyor. Bu da araştırmacılara göre koklamanın, işaretleme öncesi bir keşif davranışı olabileceğini düşündürüyor.

Uzmanlardan temkinli yorumlar

Çalışmaya katılmayan ancak kedi davranışları üzerine araştırmalar yapan İtalya’daki Bari Üniversitesi’nden Serenella d’Ingeo, kedilerin tanıdık ve yabancı kokulara farklı tepki verdiğini doğrulasa da duygusal durumlarının bilinmediğini söyledi. "Koklarken rahat mıydılar, yoksa gergin mi? Bunu bilmiyoruz" dedi.

Ayrıca örneklerin sahipleri tarafından sunulmuş olmasının, çevrede onların kokusunun daha yoğun bulunmasına ve kedilerin yabancı kokulara daha fazla ilgi göstermesine neden olabileceğine dikkat çekti.

Sonuç: Koku, kediler için insan tanımanın bir yolu

Araştırmacılar, elde edilen bulguların kedilerin insanları tanımada koku duyusunu kullandığını gösterdiğini belirtiyor. Ancak kedilerin, sahibini özel olarak tanıyıp tanımadığını kesin olarak ortaya koymak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.