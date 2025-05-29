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Dünya
BBC 29.05.2025 06:41

Bosna Hersek'te fare krizi: Epidemi ilan edildi, temizlik seferberliği başladı

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da fare nüfusundaki artış, halk sağlığını tehdit eden ciddi bir krize dönüştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şehrin ortasından geçen Miljacka Nehri’nde yüzen fareler dikkat çekerken, halk çöplerin toplanmaması ve çocuk parkları gibi alanlarda ölü hayvanların temizlenmemesi nedeniyle tepkili.

Bosna Hersek'te fare krizi: Epidemi ilan edildi, temizlik seferberliği başladı

Kötüleşen şehir temizliği, kemirgen kaynaklı hastalıkların yayılması için elverişli bir zemin oluşturdu.

Uzmanlar, fare popülasyonunun kontrol altına alınamamasını, bu hafta yalnızca 24 saat içinde ülkenin en büyük hastanesine bildirilen 12 leptospiroz vakasının başlıca nedeni olarak gösterdi.

‘Fare humması’ ölümcül olabilir

"Fare humması" olarak da bilinen leptospiroz, insanlara genellikle fare idrarı veya dışkısıyla kirlenmiş su ya da toprak aracılığıyla bulaşıyor.

Baş ağrısı ve kas ağrısından akciğerlerde kanamaya kadar değişen semptomlara yol açabilen hastalığın ağır formu olan Weil hastalığı sarılık ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor.

Epidemi ilan edildi, temizlik seferberliği başladı

Saraybosna’daki yerel yetkililer, yaşananları kontrol altına almak amacıyla resmen “epidemi” ilan etti. Bu kapsamda şehir genelinde acil temizlik çalışmaları başlatıldı.

Belediyeye bağlı temizlik ekipleri, dezenfektanlarla kamusal alanlarda temizlik yaparken, çöp toplama sıklığı artırıldı.

Okullara da çocuk oyun alanlarını temizleme, çim alanları biçme ve bodrum katlarında fare kontrolü yapma talimatı verildi.

İki yıllık ihmal krizi büyüttü

Şehirde son iki yıldır haşereyle mücadele kapsamında hiçbir önlem alınmaması, bu krizin temel nedenlerinden biri olarak görülüyor. Yetkililer, fare ve haşere ilaçlama ihalelerindeki başarısız süreçleri sorumlu tutuyor. Bu durum sadece farelerin değil, başıboş köpeklerin de şehirde artmasına neden oldu.

‘Sağlık değil, belediyecilik krizi’

Saraybosna Kantonu Sağlık Bakanı Enis Hasanovic, yaşananları bir sağlık krizinden çok “belediyecilik krizi” olarak tanımladı.

Ancak Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi’nin eski direktörü ve Kanton Meclisi üyesi Sebija İzetbegović’e göre durum daha da kötüleşebilir.

İzetbegović, şehirdeki “iyi beslenmiş” fare yoğunluğunun, ileride hantavirüs gibi başka hastalıkları da tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Şimdilik ölüm vakası yok

Şanslı bir gelişme olarak, şu ana kadar bildirilen leptospiroz vakalarının hiçbiri ölümcül seviyeye ulaşmadı.

Ancak uzmanlar, hastalığın tedavi edilmemesi durumunda akciğer kanamasıyla seyreden vakalarda ölüm oranının yüzde 50’yi aşabileceğine dikkat çekiyor.

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