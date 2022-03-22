UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, BM'nin olağanüstü durumlarla mücadele merkez fonundan UNICEF'e Yemen için kullanılmak üzere 5 milyon dolar aktarıldığı duyuruldu.

Söz konusu fon ile Marib, El-Cevf ve Hadramevt kentlerindeki yeni iç göçmenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanacağı ifade edilen açıklamada, gelecek 6 ayda sağlık, gıda, su ve kanalizasyon alanlarında yapılacak bu yardımlardan aralarında çocukların da olduğu 300 binden fazla kişinin faydalanacağı kaydedildi.

UNICEF Yemen Temsilcisi Philippe Duamelle'nin ifadelerine yer verilen açıklamada, Yemen'de sığınmacı kamplarında zor şartlar altında yaşayan çocuklara ve ailelerine acil yardım ulaştırılması gerektiği aktarıldı.

Yemen'de 7 yıldır süren iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

BM raporlarına göre çatışmaların patlak vermesinden 2021 yılının sonuna kadar Yemen'deki savaş nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişi hayatını kaybetti.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Ülkenin birçok bölgesinde ise halihazırda çatışmalar aralıksız sürüyor.