Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele, yaptığı açıklamada, CBN'nin ülkenin enerji sektörünü desteklemek için son beş yılda elinden geleni yapmaya çalıştığını duyurdu.

Ülkenin enerji sorununun azaltılması için 1,3 trilyon naira (3,1 milyar dolar) destek verildiğini kaydeden Emefiele, "Bu fonu, ekipman almak, sayaç satın almak veya elektrik üreten şirketlere ödenen parayı iyileştirmek için verdik" dedi.

Ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesinti yaşanıyor

Elektrik üretiminde sıkıntı çeken ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor.

Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü, enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor.

Ülkede elektrikler geçen hafta 48 saati aşkın kesilmişti.