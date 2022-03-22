Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 27 gündür sürüyor. Bombardımanlardan kaçan kadın ve çocukların sığınağı Kiev Metrosu… Savaştan kaçamayan Rusya'nın saldırıları altında hayatta kalmaya çalışan, Ukraynalı çocuklar ne savaşın farkındalar, ne yağan bombaların.

Savaş gerçeğinin çok uzağındaki çocuklar için metro trabzanları bile oyun parkına dönüyor.

Dışarıda sirenler çalarken, bu iki çocuk, aileleriyle birlikte sığındıkları metroda, olan bitenden habersiz oyun oynuyor.

Bu çocuk ise siren sesinden korkuyor.

Sesi tanıyan çocuk annesine "Korkuyorum, saklanacağım" diyor.

Korkusu bakışlarına da yansıyor, adeta annesinden yardım istiyor.

Bazı Avrupa ülkelerinde Ukraynalı çocuklar için eğitim imkanı sağlanıyor

Savaştan kaçabilenler ise gittikleri ülkelere alışmaya çalışıyor.

Ailelere destek elini uzatan hükümetler Ukraynalı çocuklara özel okullar ya da derslikler açıyor.

Yeni okullar yeni hayatlar

İrlanda'daki Ukraynalı çocuklardan altısı Wicklow kentindeki okulda eğitimlerine devam ediyor.

Fransa'daki Ukraynalı çocuklar ise, Caen kentindeki yeni okullarında Fransız arkadaşlarıyla beraber eğitim görüyor.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, çocuklar hep birlikte Ukraynaca şarkı söylüyor.

Benzer görüntüler Belçika'dan, İtalya'dan, ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden de geliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'e göre Ukrayna'da, her dakika ortalama 55 çocuk ülkesinden kaçıyor, her saniyede 1 çocuk mülteci durumuna düşüyor.

Kaçamayanlar ise, sığınaklarda aileleriyle birlikte bombalara rağmen hayatta kalma savaşı veriyor.

Oysa pek çoğu bu savaşın farkında bile değil.