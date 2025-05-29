Parçalı Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.05.2025 05:33

UNICEF: Sudan'da 1 milyondan fazla çocuk kolera riski altında

UNICEF, Sudan'ın Hartum eyaletinde ocak ayından bu yana 7 bin 700 kolera vakasının kaydedildiğini, bunların 1000'in üzerindeki kısmının 5 yaş altı çocuklardan oluştuğunu açıkladı.

UNICEF: Sudan'da 1 milyondan fazla çocuk kolera riski altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan yazılı açıklamada, 15-25 Mayıs tarihleri arasında kolera vakalarında yaklaşık dokuz katlık bir artış yaşandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, ocaktan bu yana 1000'den fazlası 5 yaş altı çocuk olmak üzere 7 bin 700’den fazla kolera vakasının bildirildiği anlatılarak, "Özellikle Hartum’da devam eden salgın nedeniyle bir milyondan fazla çocuk risk altında." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Bu ölümcül hastalığın yayılmasını sınırlamak ve hayat kurtarmak için Sudan Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon halinde ortaklarımızla çalışıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Kıtlık riski

Ülkede akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan 307 bin çocuğun kıtlık riski altında olduğu anlatılan açıklamada, "Yetersiz beslenen çocukların yaklaşık 26 bin 500’ü, yetersiz beslenmenin en yaşamı tehdit eden biçimi olan şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip." denildi.

Ayrıca, 2025'in başından bu yana 34 binden fazla insanın Hartum eyaletine geri döndüğü, bunların çoğunun temel hizmetlerden, özellikle temiz su ve sanitasyon ağlarından yoksun bölgelerdeki hasarlı evlere yerleştiği" aktarıldı.

UNICEF, geçen ay Hartum eyaletindeki elektrik santrallerine tekrarlanan saldırıların yaygın elektrik kesintilerine neden olduğunu, su kıtlığı krizini daha da kötüleştirdiğini, temiz ve güvenli suya erişimi önemli ölçüde etkilediğini bildirdi.

Aynı bağlamda, Sudan resmi haber ajansının (SUNA) haberine göre, Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, koleranın yayılmasını önlemek ve can kayıplarını azaltmak amacıyla, bakanlık ile uluslararası kuruluşlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Destek çağrısı

Sağlık Bakanı İbrahim, ülkenin karşı karşıya olduğu ciddi zorluklar göz önüne alındığında, bağışçılara sağlık sektörüne verdikleri desteği iki katına çıkarma çağrısında bulundu.

Sudan Sağlık Bakanlığı, dün yayımladığı açıklamada, son bir haftada birkaç eyalette 172 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam 2 bin 729 kolera vakasının tespit edildiğini bildirdi.

ETİKETLER
Sudan
Sıradaki Haber
Şili'den katil İsrail'e Gazze tepkisi: Askeri ataşelerini geri çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:56
Elon Musk Beyaz Saray’dan ayrıldı: Doge devam edecek
06:53
Trump yönetiminden Çinli öğrencilere vize darbesi: Agresif şekilde iptal edilecek
06:57
Üniversite için ABD'yi seçen öğrenciler pişman oldu
06:47
Kediler, sahiplerinin kokusunu yabancı insanlardan ayırt edebiliyor
06:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 4 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirecek
06:44
Bosna Hersek'te fare krizi: Epidemi ilan edildi, temizlik seferberliği başladı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı
FOTO FOKUS
Kavga ihbarına giden polislere köpek saldırdı
Kavga ihbarına giden polislere köpek saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ