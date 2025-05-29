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Dünya
AA 29.05.2025 05:21

Şili'den katil İsrail'e Gazze tepkisi: Askeri ataşelerini geri çağırdı

Şili hükümeti, katil İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarını gerekçe göstererek Tel Aviv Büyükelçiliğinde görevli askeri ataşelerini geri çağırdı.

Şili'den katil İsrail'e Gazze tepkisi: Askeri ataşelerini geri çağırdı
[Fotograf: Reuters]

Şili hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Gazze'de "çok ciddi" bir insani trajedinin yaşandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de "orantısız ve ayrım gözetmeyen" saldırılarına son vermesi ve bölgeye insani yardım girişine süratle izin vermesi gerektiği belirtildi.

İnsan onuru, yaşam hakkı...

İçişleri Bakanı Alvaro Elizalde, kararın temelinde "insan onuru, yaşam hakkı ve uluslararası hukukun korunması" gibi ilkelerin yattığını vurguladı.

Şili'deki Yahudi toplumu ise kararı eleştirerek, dış politikanın ideolojik yaklaşımlarla şekillendiğini ve ülkenin stratejik çıkarlarının göz ardı edildiğini savundu.

Hükümet, 2024'te İsrail şirketlerini "FIDAE Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na" davet etmeme kararı almıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına da müdahil olan Şili, 1 Kasım 2023'te yine Gazze'deki saldırılar nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.

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