Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), kuraklık nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin acil yardıma muhtaç kaldığı Somali’de yardım çalışmalarının hızlandırılmaması halinde insani durumun daha da kötüleşebileceğini açıkladı.

1,4 milyon çocuktan dörtte birinin bu yıl şiddetli kötü beslenme sorunuyla karşılaşacağının belirtildiği açıklamada uluslararası topluma insani yardım çabalarının artırılması çağrısı yapıldı.

100 bin kullanıma hazır iyileştirici gıda paketinin alınması için mart sonuna kadar 7 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

"Binlerce çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya"

UNICEF Temsilcisi Angela Kearney, bu çapta görülen insani krizlerin orantısız şekilde çocukları etkilediğini vurgulayarak, "Bu yıl gördüğümüz rakamlar hayli yüksek. Acil önlemler alınmazsa binlerce çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya"diye konuştu.

Birleşmiş Milletler, Afrika'nın doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgasının yaklaşık 13 milyon kişiyi şiddetli açlığa mahkum ettiğini açıklamıştı.

Son 2 ayda 700 bin çiftlik hayvanının telef olduğu belirtilen Somali'de, 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.

