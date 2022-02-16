Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 00:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail polisi yürüme engelli aktivisti tartakladı
[Fotoğraf: AA]
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinli yürüme engelli aktivist Muhammed Ebulhummus’u tartakladı.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te provokatif eylemiyle gerilimi tırmandıran İsrailli Milletvekili Ben-Gvir’in eylemine misilleme yapan Filistinli yürüme engelli aktivist Muhammed Ebulhummus’a saldırdı.
Ebulhummus, Ben-Gvir’in Şeyh Cerrah’ta “ofis kurduğu” açıklaması üzerine, bu noktanın karşısındaki tepeye masa koyarak “çalışma ofisi” kurduğunu söylemişti.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail
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