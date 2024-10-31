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Dünya
AA 31.10.2024 21:05

UNICEF: İsrail'in UNRWA yasası uygulanırsa, ölümcül sonuçları olur

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail Meclisinin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına yönelik yasasının tam olarak uygulanmasının ölümcül sonuçları olacağı konusunda uyardı.

UNICEF: İsrail'in UNRWA yasası uygulanırsa, ölümcül sonuçları olur
[Fotograf: Reuters]

UNICEF, İsrail Meclisinin UNRWA faaliyetlerine son verme yönündeki yasasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, UNRWA'nın işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere Filistinlilere temel hizmetler ve koruma sağlayan ana Ajans olduğu aktarılarak, Gazze’deki insani yardım çalışmalarının bel kemiği olduğunun altı çizildi.

"UNRWA’nın alternatifi yoktur" vurgusu yapılan açıklamada, UNRWA'nın BM Genel Kurulu tarafından Filistinli mültecilere hizmet sağlamakla görevlendirilen tek Ajans olduğu ifade edildi.

"Hiçbir BM ajansı UNRWA'nın sorumluluğunu devralamaz"

Açıklamada, UNRWA'nın Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 18 binden fazla çalışanıyla sağlık, eğitim ve diğer temel hizmetleri sunan kapsamlı bir sosyal hizmet ağı işlettiği belirtilerek," Hiçbir BM ajansı bu sorumluluğu devralamaz." mesajı verildi.

UNRWA'nın halihazırda Gazze’de acil hayat kurtarıcı yardımları sağlamak için vazgeçilmez olduğunun altı çizilen açıklamada, 2,2 milyon insanın bu yardımlara acil olarak ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Gazze’deki çocuklar son yılların en ciddi insani krizlerinden birini yaşıyor ve bu karar tam olarak uygulanırsa ölümcül sonuçlara yol açacaktır." uyarısı yapıldı.

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