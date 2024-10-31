Tayvan'da Kong-rey Tayfunu'nda 1 kişi öldü, 73 kişi yaralandı

Nantou ilinde kara yolunda devrilen bir ağacın çarptığı küçük kamyonette seyahat eden 56 yaşındaki yabancı uyruklu 1 kadının hayatını kaybettiği belirtilirken, hangi ülkeden olduğuna dair bilgi verilmedi.

Tayfunun neden olduğu şiddetli fırtına ve seller nedeniyle çeşitli illerde 73 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ada'daki 12 yerleşimde 91 acil durum barınağına 1822 kişinin yerleştirildiği ifade edildi.

Taroko National Parkı'nda yürüyüş yaparken iletişimin kesildiği bildirilen Çekya'dan 2 turistle irtibat kurulduğu ve yerlerinin tespit edildiği bilgisi verildi.

153 bin hanenin elektriği kesildi

Şiddetli rüzgar ve yağış, Ada genelinde sellere ve toprak kaymaları yol açarken evler, yollar ve kritik altyapı zarar gördü.

Taiwan Power elektrik şirketi, Kong-rey Tayfunu nedeniyle Ada genelinde 153 bin hanenin elektriğinin kesildiğini, 96 bin haneye halen elektrik verilmediğini bildirdi.

Tayvan'ın doğusundaki Taitung ve Haulien illeri elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen bölgeler oldu.

Tayfun nedeniyle Tayvan Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nda 241 uçak seferi iptal edildi, Taiwan Railway demir yolu şirketi doğu, batı ve güney hatlarındaki tren seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Ada'daki 22 şehir ve il düzeyindeki yerleşimde okullar ve iş yerleri tatil edilirken yarından itibaren birkaç bölge hariç eğitime ve iş faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.