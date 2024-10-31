Ahıska Türklerinin Kırgızistan'a gelişinin 80. yıl dönümü kutlandı

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği, Kırgızistan Halklar Asamblesi ve Çüy Bölge Valiliği'nin öncülüğünde Kırgızistan'ın Tokmok şehir hipodromunda, "Ahıskalı Türkler Kırgızistan halkıyla 80 yıldır birlik ve uyum içinde" adlı kültürel ve sportif etkinliği düzenlendi.

Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yılına ithaf edilen etkinliğe, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan Halklar Asamblesi, Kırgızistan Çuy Bölge Valiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Koordinatörlüğü, Türk Kızılay, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye'den Ahıska Türkleri sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Kırgızistan, 80 yıl önce Ahıska Türklerini kardeş olarak kucakladı"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Türk milletlerinin tarih boyunca birlik ve dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Kırgızistan, 80 yıl önce 1944 yılından sonraki sürgünün ardından Kırgızistan'a gelen Ahıska Türklerini kardeş olarak kucakladı." dedi.

Doğan, Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve egemenliğinin temelini oluşturan Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Kırgız halkı zengin ve köklü tarihe sahip Türk halklardan biri. Türkiye devleti ve Türk halkı adına Kırgız halkına sağlık ve birlik diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Halklar Asamblesi Almambet Matubraimov, Ahıska Türklerin Kırgızistan'a gelişinin 80. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek, "Kırgızistan'da yaşayan halkların hakkı, anayasada güvence altında alınmıştır." diye konuştu.

Matubraimov, her geçen gün sayıları artan etnik halklarda da Kırgızistan'daki yaşam koşulların ve devletin desteğinin çok iyi bilindiğini ifade etti.

Birlik ve beraberlik mesajları verildi

Başkent Bişkek'in yer aldığı Çüy Bölge Valiliğinin Birinci Yardımcısı Samat İsmanov, valinin gönderdiği mesajını okuduktan sonra yaptığı konuşmada, "Kırgızlar ve Türkler kardeştir. Ben de Türk peyniri yiyerek büyüdüm. Kırgızistan'a hoş geldiniz." dedi.

İsmanov, Kırgızlar ve Türkler dini, dili ve kültürü bir olan halklar olduğunu belirterek, "Ahıska Türkleri 80 yıldır burada yaşamlarını sürdürüyor. Biz burada onlarla kardeş olduk. Sevgi ve saygı içinde yaşıyoruz." diye konuştu.

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, 14 Kasım 1944'te Ahıska Türklerinin Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'a sürüldüğünü anımsatarak, "Ahıska Türkleri olarak sürgünden sonra ekmeği ile paylaşan Kırgız, Özbek ve Kazaklardan çok razıyız." ifadesini kullandı.

Dursunov, Ahıska Türkleri olarak, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da barış ve birlik içinde yaşadıklarını ifade ederek, "Ahıskalı Türkler, Kırgızistan'da 80 yıldır yaşamaktadırlar. Allah bir daha acı göstermesin. Kırgız halkından razıyız ve çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kazakistan'ın Türkistan Bölgesi Ahıska Türkleri Başkanı Latifşah Asanov, Türkiye'ye sınırı olan Ahıska'da yaşayan Türklerin Sovyetler Birliği'nin lideri Stalin'in sürgün kurbanı olduğunu söyledi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Mehmet Bodur, TİKA olarak Kırgızistan'daki halkların barışına yaptığı katkılarından bahsetti.

Etkinlikte, TİKA tarafından Ahıska Türklerinin kurduğu Kök Börü at oyunu takımına binicilik malzemesi desteği sağlandı.