UNICEF, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 20 bin çocuğun doğduğunu bildirdi

UNICEF İletişim Uzmanı Tess Ingram, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ingram, "Gazze Şeridi'nde bu gerilimin tırmandığı 105 günde yaklaşık 20 bin bebek savaş ortamında doğdu. Bu durum, yaklaşık her 10 dakikada bir, bu korkunç savaşın ortasında doğan bir bebek anlamına geliyor." dedi.

Gazze Şeridi'ndeki hamile kadınlar ve yenidoğanların durumunun "inanılamayacak" vaziyette olduğunu vurgulayan Ingram, onlar için acil ve yoğun eyleme ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ingram, "Hamile ve emziren annelerle bebekleri, insani olmayan koşullarda ve derme çatma barınaklarda yaşıyor. Bu kişiler yetersiz besleniyor ve temiz suya erişemiyor. Bu durum, iki yaşın altındaki yaklaşık 135 bin çocuğu ciddi anlamda yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya bırakıyor." dedi.