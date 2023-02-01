Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 15:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Umman'da salıncak devrildi: 8 yaralı
Umman’ın başkenti Maskat’ta kurulan eğlence parkındaki salıncak devrildi. Olayda 8 kişi yaralandı.
Umman’ın başkenti Maskat’taki bir festival sırasında Umman Kongre ve Sergi Merkezinde kurulan eğlence parkındaki salıncak devrildi.
Kaza sonucu 7’si çocuk 8 kişi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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