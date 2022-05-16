Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 07:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Umman ile ABD ortak tatbikata başladı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Umman ile ABD hava kuvvetlerinin düzenlediği ortak hava tatbikatı başladı.
Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, tatbikat, Umman Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Hamis bin Hammad el-Gafri ve ABD Hava Kuvvetlerinden General Gregory M. Guillot'un katılımıyla Umman'da başladı.
ABD'nin Muskat Büyükelçisi Leslie M. Tsou'nun yanı sıra iki ülkeden siyasi ve askeri ilgililerin de hazır bulunduğu tatbikat, 19 Mayıs'a kadar sürecek.
Habere göre tatbikat, genel planı ve hedefleri çerçevesinde hava birimlerinin rollerine ve görevlerine uygun ortamları simüle eden çoklu eğitim alanlarını içeriyor.
Tatbikata ve tatbikatın gerçekleştirildiği bölgeye ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.
Etiketler: ABD
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