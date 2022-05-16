Haber Giriş: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 06:31Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Kuzey Kore'de salgınla mücadelede ordu görevlendirildi
[Fotoğraf: Reuters]
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 50 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü duyurulan ülkede, pandemiyle mücadele için orduya görev verdi.
Pyongyang yönetimi, 1 milyondan fazla kişinin "ateş" nedeniyle rahatsızlandığını duyurdu.
Ülke lideri Kim Jong-un, ilaç dağıtımı konusu başta olmak üzere, ülkedeki sağlık yetkililerini salgını önlemede yetersiz kaldıkları gerekçesiyle "şiddetle" eleştirdi.
Başkentteki "ilaç tedarikini istikrara kavuşturmak için" orduya çalışmaya başlaması emri verildi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) bildirdiğine göre, ülkede 15 Mayıs itibarıyla 1 milyon 213 binden fazla "ateş" vakası belirlendi.
Kuzey Kore, ilk koronavirüs vakasını 12 Mayıs'ta duyurmuştu.
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
İsveç, NATO görüşmeleri için Türkiye'ye heyet gönderecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz