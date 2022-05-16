Pyongyang yönetimi, 1 milyondan fazla kişinin "ateş" nedeniyle rahatsızlandığını duyurdu.

Ülke lideri Kim Jong-un, ilaç dağıtımı konusu başta olmak üzere, ülkedeki sağlık yetkililerini salgını önlemede yetersiz kaldıkları gerekçesiyle "şiddetle" eleştirdi.

Başkentteki "ilaç tedarikini istikrara kavuşturmak için" orduya çalışmaya başlaması emri verildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) bildirdiğine göre, ülkede 15 Mayıs itibarıyla 1 milyon 213 binden fazla "ateş" vakası belirlendi.

Kuzey Kore, ilk koronavirüs vakasını 12 Mayıs'ta duyurmuştu.